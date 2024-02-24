Россиянка упустила победу в первом в карьере финале турнира WTA
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла стать победительницей турнира WTA в Дубае.
В финале 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила итальянке Джасмин Паолини, 26-й ракетке мира, со счетом 6:4, 5:7, 5:7.
Во втором сете россиянка вела с брейком, в третьем подавала на матч при счете 5:4.
Россиянка впервые в карьере играла в финале турнира WTA. По ходу этой недели в Дубае Калинская обыграла первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.
Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».
Турнир в Дубае относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA. Победительница получит $523,4 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — $308,3 тыс. и 650 очков.
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