Россиянка упустила победу в первом в карьере финале турнира WTA

Анна Калинская в решающем матче в Дубае уступила итальянке Джасмин Паолини со счетом 6:4, 5:7, 5:7. По ходу этого турнира россиянка победила первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф

Анна Калинская (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла стать победительницей турнира WTA в Дубае.

В финале 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила итальянке Джасмин Паолини, 26-й ракетке мира, со счетом 6:4, 5:7, 5:7.

Во втором сете россиянка вела с брейком, в третьем подавала на матч при счете 5:4.

Россиянка впервые в карьере играла в финале турнира WTA. По ходу этой недели в Дубае Калинская обыграла первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.

Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Дубае относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA. Победительница получит $523,4 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — $308,3 тыс. и 650 очков.