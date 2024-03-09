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Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере

Магомед Курбанов в бою за чемпионский титул WBA проиграл впервые в карьере
Магомед Курбанов уступил Исраилу Мадримову из Узбекистана и не смог стать новым чемпионом WBA в первом среднем весе
Магомед Курбанов
Магомед Курбанов (Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС)

Россиянин Магомед Курбанов не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Соперником 28-летнего россиянина был Исраил Мадримов из Узбекистана. Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Курбанов проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

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Фото:Соцсети Дани Милохина

Магомед Курбанов потерпел первое поражение в карьере, до этого он выиграл все 25 поединков на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Мадримова десять побед и одна ничья.

Ранее титул WBA в первом среднем весе принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но пояс стал вакантным. Чарло решил провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и уступил ему единогласным решением судей.

В главном бою боксерского шоу в Саудовской Аравии сразятся Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Магомед Курбанов
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