Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере
Россиянин Магомед Курбанов не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Соперником 28-летнего россиянина был Исраил Мадримов из Узбекистана. Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Курбанов проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Магомед Курбанов потерпел первое поражение в карьере, до этого он выиграл все 25 поединков на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Мадримова десять побед и одна ничья.
Ранее титул WBA в первом среднем весе принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но пояс стал вакантным. Чарло решил провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и уступил ему единогласным решением судей.
В главном бою боксерского шоу в Саудовской Аравии сразятся Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео