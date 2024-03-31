Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови
Австралийский боксер Тим Цзю заявил после проигранного американцу Себастьяну Фундоре поединка за титулы WBO и WBC, что почти весь бой ничего не видел из-за постоянного кровотечения. Слова боксера приводит News.com.au.
Бой прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца раздельным решением судей. Цзю лидировал в начале боя, но в концовке второго раунда случайно пропустил удар локтем по голове, получив большое рассечение. Врач хотел остановить поединок после третьего раунда, но в итоге разрешил продолжить, отмечает ESPN.
На вопрос, видел ли он что-либо во время боя, Цзю ответил: «Ничего». «Перед глазами все было просто размыто, все время, весь бой», — сказал боксер.
При этом Цзю не считает, что бой следовало остановить. Он отметил, что у него на голове теперь «трофей на всю жизнь».
У Фундоры тоже было кровотечение — он сломал нос в первом раунде.
Цзю потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Тим, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, до поединка с Фундорой выиграл 24 боя.
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