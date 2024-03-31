Тим Цзю: перед глазами все было просто размыто во время боя с Фундорой

Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови

Тим Цзю впервые проиграл в профессиональной карьере и потерял титул WBO. Почти весь бой с Себастьяном Фундорой он провел с сильным кровотечением из-за рассечения на макушке

Тим Цзю (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Австралийский боксер Тим Цзю заявил после проигранного американцу Себастьяну Фундоре поединка за титулы WBO и WBC, что почти весь бой ничего не видел из-за постоянного кровотечения. Слова боксера приводит News.com.au.

Бой прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца раздельным решением судей. Цзю лидировал в начале боя, но в концовке второго раунда случайно пропустил удар локтем по голове, получив большое рассечение. Врач хотел остановить поединок после третьего раунда, но в итоге разрешил продолжить, отмечает ESPN.

На вопрос, видел ли он что-либо во время боя, Цзю ответил: «Ничего». «Перед глазами все было просто размыто, все время, весь бой», — сказал боксер.

При этом Цзю не считает, что бой следовало остановить. Он отметил, что у него на голове теперь «трофей на всю жизнь».

У Фундоры тоже было кровотечение — он сломал нос в первом раунде.

Цзю потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Тим, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, до поединка с Фундорой выиграл 24 боя.