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Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА

Сборная России заняла 35-е место в рейтинге ФИФА — самое высокое с 2022 года
В марте российская команда провела только один матч с сербами, в котором разгромила соперников со счетом 4:0. В последний раз сборная России попадала в топ-35 рейтинга в октябре 2022 года
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мужская сборная России поднялась на 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на сайте организации.

В октябре 2022 года российская команда была 33-й, после чего уже в декабре потеряла четыре строчки и с тех пор занимала 37–39 места.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила команду Сербии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Динамо» в Москве, со счетом 4:0.

Второй товарищеский матч россиян с командой Парагвая 25 марта был отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня с белорусами в Минске.

Из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА сборная России проводит только товарищеские игры.

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Анна Сатдинова
Футбол ФИФА сборная России по футболу
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