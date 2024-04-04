Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА
Мужская сборная России поднялась на 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на сайте организации.
В октябре 2022 года российская команда была 33-й, после чего уже в декабре потеряла четыре строчки и с тех пор занимала 37–39 места.
21 марта команда Валерия Карпина разгромила команду Сербии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Динамо» в Москве, со счетом 4:0.
Второй товарищеский матч россиян с командой Парагвая 25 марта был отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня с белорусами в Минске.
Из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА сборная России проводит только товарищеские игры.
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