Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо

Рекордсмен по числу гонок в «Формуле-1» Фернандо Алонсо будет выступать за Aston Martin до 2026 года

Фернандо Алонсо (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin, сообщила пресс-служба команды.

Команда опубликовала короткое заявление 42-летнего гонщика о том, что он остается.

Motorsport пишет, что соглашение рассчитано до 2026 года, когда Aston Martin уже будет партнером Honda. Ранее сообщалось о возможном переходе испанца, выступающего за Aston Martin второй сезон, в Red Bull или Mercedes.

После четырех гонок сезона Алонсо восьмой в зачете пилотов, у него 24 очка.

Алонсо побеждал в «Формуле-1» в 2005 и 2006 годах, он является рекордсменом по количеству проведенных гонок (381). За карьеру он 106 раз попадал на подиум и выиграл 32 гонки.

Алонсо начал выступления в «Формуле-1» в 2001 году в команде Minardi. Затем перешел в Renault, в составе которого дважды становился чемпионом (2005 и 2006 год). Также испанец выступал за McLaren и Ferrari.