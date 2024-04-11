 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо

Команда «Формулы-1» Aston Martin продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо
Рекордсмен по числу гонок в «Формуле-1» Фернандо Алонсо будет выступать за Aston Martin до 2026 года
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin, сообщила пресс-служба команды.

Команда опубликовала короткое заявление 42-летнего гонщика о том, что он остается.

Motorsport пишет, что соглашение рассчитано до 2026 года, когда Aston Martin уже будет партнером Honda. Ранее сообщалось о возможном переходе испанца, выступающего за Aston Martin второй сезон, в Red Bull или Mercedes.

После четырех гонок сезона Алонсо восьмой в зачете пилотов, у него 24 очка.

Ферстаппен в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Спорт
Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс-младший (слева направо)

Алонсо побеждал в «Формуле-1» в 2005 и 2006 годах, он является рекордсменом по количеству проведенных гонок (381). За карьеру он 106 раз попадал на подиум и выиграл 32 гонки.

Алонсо начал выступления в «Формуле-1» в 2001 году в команде Minardi. Затем перешел в Renault, в составе которого дважды становился чемпионом (2005 и 2006 год). Также испанец выступал за McLaren и Ferrari.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Фернандо Алонсо Aston Martin
Материалы по теме
Ферстаппен выиграл четвертую подряд квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Спорт
Никита Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»
Спорт
Владельцы «Формулы-1» купили чемпионат MotoGP
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
РЖД построят новые станции по пути магистрали Москва — Санкт-Петербург Бизнес, 21:16
Лукашенко рассказал, нужна ли Белоруссии «санитарная зона» из-за Украины Политика, 21:11
CNN узнал о плане Трампа привязать защиту членов НАТО к тратам на оборону Политика, 21:05
Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных Общество, 21:01
Зеленский объяснил, как и когда Европе не показать слабость перед Путиным Политика, 20:49
Зеленский признал, что Украина может потерять людей без помощи Запада Политика, 20:36
В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия Общество, 20:36
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Спартак» объявил об уходе технического директора Пола Эшуорта Спорт, 20:22
Сколько биткоинов у американских майнеров. Рейтинг публичных компаний Крипто, 20:21
Лукашенко призвал Россию вести переговоры не с Украиной Политика, 20:11
Лавина сошла с горы Фишт под Сочи. Видео Общество, 20:10
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко Политика, 20:05
Блогер Портнягин и его жена возместили ущерб от неуплаты налогов Общество, 20:04
Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо Спорт, 20:04