Хабиб Нурмагомедов заявил, что без денег был счастливее
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что относится к деньгам как к проблеме и без них его жизнь была счастливее. Об этом он сказал в интервью комику Нурлану Сабурову.
Нурмагомедов ушел из UFC в 2020 году, после чего приобрел промоушен (Eagle FC) и занялся бизнесом, в том числе не связанным со спортом, а также подписал несколько крупных рекламных контрактов.
«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. И есть жизнь, когда я с деньгами живу. Я считаю, что без денег более счастливая жизнь. Человек всегда должен в чем-то нуждаться», — сказал Нурмагомедов.
Он отметил, что богатый человек перестает нуждаться во Всевышнем, а сам он стремится «сохранять баланс» и чтобы, как говорил его отец, «борзометр не зашкаливал».
«Я к деньгам отношусь как к проблеме. Да, я их стараюсь заработать, с одной стороны. Но одновременно я не хочу, чтобы деньги вошли в мое сердце и я ими жил», — отметил бывший боец.
Всего в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он удерживал чемпионский титул UFC в легком весе почти три года (2018–2021).
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