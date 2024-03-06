Хабиб Нурмагомедов заявил, что без денег был счастливее

Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает деньги проблемой и что без них лучше

Бывший чемпион UFC после завершения карьеры в MMA занимался самым разным бизнесом — от собственного промоушена до фастфуда. Он считает, что человек всегда должен в чем-то нуждаться

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что относится к деньгам как к проблеме и без них его жизнь была счастливее. Об этом он сказал в интервью комику Нурлану Сабурову.

Нурмагомедов ушел из UFC в 2020 году, после чего приобрел промоушен (Eagle FC) и занялся бизнесом, в том числе не связанным со спортом, а также подписал несколько крупных рекламных контрактов.

«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. И есть жизнь, когда я с деньгами живу. Я считаю, что без денег более счастливая жизнь. Человек всегда должен в чем-то нуждаться», — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что богатый человек перестает нуждаться во Всевышнем, а сам он стремится «сохранять баланс» и чтобы, как говорил его отец, «борзометр не зашкаливал».

«Я к деньгам отношусь как к проблеме. Да, я их стараюсь заработать, с одной стороны. Но одновременно я не хочу, чтобы деньги вошли в мое сердце и я ими жил», — отметил бывший боец.

Всего в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он удерживал чемпионский титул UFC в легком весе почти три года (2018–2021).