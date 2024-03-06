 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хабиб Нурмагомедов заявил, что без денег был счастливее

Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает деньги проблемой и что без них лучше
Бывший чемпион UFC после завершения карьеры в MMA занимался самым разным бизнесом — от собственного промоушена до фастфуда. Он считает, что человек всегда должен в чем-то нуждаться
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что относится к деньгам как к проблеме и без них его жизнь была счастливее. Об этом он сказал в интервью комику Нурлану Сабурову.

Нурмагомедов ушел из UFC в 2020 году, после чего приобрел промоушен (Eagle FC) и занялся бизнесом, в том числе не связанным со спортом, а также подписал несколько крупных рекламных контрактов.

«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. И есть жизнь, когда я с деньгами живу. Я считаю, что без денег более счастливая жизнь. Человек всегда должен в чем-то нуждаться», — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что богатый человек перестает нуждаться во Всевышнем, а сам он стремится «сохранять баланс» и чтобы, как говорил его отец, «борзометр не зашкаливал».

Как Хабиб Нурмагомедов зарабатывает миллионы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

«Я к деньгам отношусь как к проблеме. Да, я их стараюсь заработать, с одной стороны. Но одновременно я не хочу, чтобы деньги вошли в мое сердце и я ими жил», — отметил бывший боец.

Всего в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он удерживал чемпионский титул UFC в легком весе почти три года (2018–2021).

Читайте на РБК Pro
До 40% затрат компании уходят в никуда: как их устранить
Пять digital-профессий в сельском хозяйстве с доходом до ₽500 тыс.
Участились случаи болезни Паркинсона у людей до 50-ти. Каковы признаки
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов
Материалы по теме
Отстраненный за допинг брат Нурмагомедова узнал имя следующего соперника
Спорт
Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о возобновлении карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 17:22
Поляки начали жечь покрышки у офиса премьера Туска Политика, 19:13
Хоккеист «Салавата Юлаева» получил удар коньком в область шеи в матче КХЛ Спорт, 19:11
Турецкий терминал отказался принимать российскую нефть Экономика, 19:08
Как лидеры ИТ-рынка переводят российские компаний на отечественное ПО РБК и Softline, 19:03
В Ростове украинца осудили за покушение на убийство военнопленного Политика, 19:02
Уровень бедности в России обновил исторический минимум Экономика, 19:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочной отставке Ковальчука Бизнес, 19:00
Появились результаты обследования принявшего 217 вакцин человека Общество, 18:52
Биткоин побил все рекорды. Не поздно ли сейчас зайти на рынок криптовалют Крипто, 18:50
Волжское пароходство определило лучшего судового повара Пресс-релиз, 18:50
В Новокузнецке произошел пожар в торгово-развлекательном центре Общество, 18:45
Дуров рассказал о запуске бизнес-аккаунтов в Telegram Технологии и медиа, 18:44
Совкомбанк запустил дистанционную продажу наличной валюты Пресс-релиз, 18:40