Тренер фразой «не в своей тарелке» оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не показал игру своего уровня в первых двух матчах первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери, которого цитирует New York Post.
«Вашингтон» проиграл оба гостевых матча, на счету Овечкина лишь один бросок в створ в этих играх.
«Думаю, что в первых двух играх он выглядит немного не в своей тарелке, у него трудности», — сказал Карбери.
По словам тренера, все еще может измениться. «Пока это только две игры. Мы вернемся домой и он сможет все перевернуть. Это одно из его качеств. Он может внезапно стать решающим фактором, помочь нам выиграть игру и стать движущей силой», — добавил Карбери.
Во второй игре «Вашингтон» пропустил шайбу в большинстве после ошибки Овечкина, этот гол оказался победным для «Рейнджерс». «Для нас это был тяжелый момент. Овечкин получает шайбу, на него сразу оказывается давление, и он ее теряет», — отметил Карбери.
Третья игра серии состоится в ночь на 27 апреля в Вашингтоне.
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