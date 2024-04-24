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Тренер фразой «не в своей тарелке» оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ

Тренер «Вашингтона» фразой «не в своей тарелке» оценил игру Овечкина в плей-офф
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что у капитана команды были серьезные трудности в первых двух матчах против «Рейнджерс». Овечкин в этих играх нанес лишь один бросок в створ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не показал игру своего уровня в первых двух матчах первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери, которого цитирует New York Post.

«Вашингтон» проиграл оба гостевых матча, на счету Овечкина лишь один бросок в створ в этих играх.

«Думаю, что в первых двух играх он выглядит немного не в своей тарелке, у него трудности», — сказал Карбери.

Овечкин оказался в двух матчах от антирекорда
Спорт
Александр Овечкин

По словам тренера, все еще может измениться. «Пока это только две игры. Мы вернемся домой и он сможет все перевернуть. Это одно из его качеств. Он может внезапно стать решающим фактором, помочь нам выиграть игру и стать движущей силой», — добавил Карбери.

Во второй игре «Вашингтон» пропустил шайбу в большинстве после ошибки Овечкина, этот гол оказался победным для «Рейнджерс». «Для нас это был тяжелый момент. Овечкин получает шайбу, на него сразу оказывается давление, и он ее теряет», — отметил Карбери.

Третья игра серии состоится в ночь на 27 апреля в Вашингтоне.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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