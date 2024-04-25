Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 футболистов перед игрой с «Ахматом»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил в эфире «Матч ТВ», что 14 игроков команды отравились перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
«Сочи» опоздал на стадион, матч начался с задержкой в несколько минут.
По словам Морено, после обеда нескольким игрокам нездоровилось. «Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть», — сказал тренер.
Морено отметил, что ему пришлось выбирать на игру футболистов по самочувствию. «Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — добавил он.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, «Ахмат» — предпоследнее.
Встреча проходит в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.
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