Действующий чемпион проиграл «Авангарду» на старте плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» дома проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36) и Дамир Шарипзянов (58). У проигравших отличился Даниил Вовченко (41).
37-летний форвард «Авангарда» Илья Каблуков первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонах.
Второй матч пройдет в Магнитогорске 28 марта.
В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое.
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