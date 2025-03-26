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Действующий чемпион проиграл «Авангарду» на старте плей-офф КХЛ

Действующий чемпион «Металлург» проиграл «Авангарду» на старте плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» уступил в домашнем матче со счетом 1:4. Следующая игра состоится 28 марта
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Магнитогорский «Металлург» дома проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36) и Дамир Шарипзянов (58). У проигравших отличился Даниил Вовченко (41).

37-летний форвард «Авангарда» Илья Каблуков первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонах.

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Фото:Регулярный чемпионат КХЛ. СКА Санкт-Петербург – "Сочи". Егор Заврагин, Александр Никишин (СКА) во время матча. (Максим Константинов/ТАСС)

Второй матч пройдет в Магнитогорске 28 марта.

В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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