Форвард «Авангарда» первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонах
Форвард омского «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.
37-летний Каблуков вышел на лед в первом матче первого раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга».
По 15 участий в розыгрышах Кубка Гагарина было у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.
Каблуков является олимпийским чемпионом Пхёнчхана в составе сборной России, трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 — за СКА, 2021 — за «Авангард»).
В нынешнем сезоне он третьим в истории КХЛ преодолел отметку 1 тыс. матчей.
В КХЛ Каблуков также играл за ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Спартак» и московское «Динамо».
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