Форвард «Авангарда» Каблуков первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонах

Форвард «Авангарда» первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонах

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков побил рекорд Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина

Илья Каблуков (Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»)

Форвард омского «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги.

37-летний Каблуков вышел на лед в первом матче первого раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга».

По 15 участий в розыгрышах Кубка Гагарина было у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Каблуков является олимпийским чемпионом Пхёнчхана в составе сборной России, трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 — за СКА, 2021 — за «Авангард»).

В нынешнем сезоне он третьим в истории КХЛ преодолел отметку 1 тыс. матчей.

В КХЛ Каблуков также играл за ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Спартак» и московское «Динамо».