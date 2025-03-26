Эксперты и букмекеры назвали фаворитов Кубка Гагарина

Плей-офф КХЛ стартует 26 марта. Каковы шансы команд на выход во второй раунд и победу в Кубке Гагарина — в материале «РБК Спорт»

Фото: Регулярный чемпионат КХЛ. СКА Санкт-Петербург – "Сочи". Егор Заврагин, Александр Никишин (СКА) во время матча. (Максим Константинов/ТАСС)

В воскресенье, 23 марта, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился регулярный чемпионат, по итогам которого стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ в Западной и Восточной конференциях.

Все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западная конференция: «Локомотив» (1-е место) — «Торпедо» (8); Победы команд в очных матчах : 3 — 1 Котировки букмекеров *: 1,10 — 7,00



«Динамо» Москва (2) — СКА (7); Победы : 5 — 1 Котировки : 1,70 — 2,10



«Спартак» (3) — «Северсталь» (6); Победы : 2 — 2 Котировки : 1,55 — 2,50



«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Победы : 4 — 0 Котировки : 1,80 — 2,00 Восточная конференция: «Трактор» (1) — «Адмирал» (8); Победы : 3 — 1 Котировки : 1,10 — 8,40



«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7); Победы : 3 — 1 Котировки : 1,20 — 4,80



«Металлург» (3) — «Авангард» (6); Победы : 3 — 3 Котировки : 1,89 — 1,92



«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Победы : 1 — 3 Котировки : 2,10 — 1,75 * Средние показатели на основе данных ведущих букмекерских компаний

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, одержав убедительную победу в финальной серии над ярославским «Локомотивом» (4-0 в серии). Этот результат стал вторым в истории КХЛ, когда финальная серия закончилась «всухую».

Однако «Металлург» не является фаворитом предстоящего плей-офф. Букмекеры считают главным фаворитом ярославский «Локомотив», который стал победителем регулярного чемпионата. На триумф ярославского клуба в Кубке Гагарина букмекеры предлагают самые низкие коэффициенты — от 3,60 до 3,80. Стабильное выступление «Локомотива» на протяжении всего регулярного чемпионата и уверенный выход в плей-офф сделали его одним из наиболее вероятных претендентов на трофей.

Далее у букмекеров в списке фаворитов следуют челябинский «Трактор» (средний коэффициент — 6), московское «Динамо» (9,00), уфимский «Салават Юлаев» (9,5) и столичный «Спартак» с петербургским СКА (оба — по 10,00).

Также в топ-10 входят ЦСКА, омский «Авангард» (оба — по 12), магнитогорский «Металлург» (14) и казанский «Ак Барс» (15).

Букмекеры считают, что наименьшие шансы на чемпионство имеют «Адмирал» (Владивосток) и «Сибирь» (Новосибирск), на которые дают коэффициенты в районе 250.

Кого эксперты назвали фаворитом плей-офф

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Любая команда может выстрелить. Если говорить о плей-офф, то считаю, что СКА вылетит, даже думать нечего. Команду Ротенберга можно назвать неким разочарованием регулярного чемпионата. Впрочем, это их внутреннее дело. Мне кажется, у тренера просто нет контакта с игроками. Однако плей-офф — это всегда непредсказуемо. Мы же видели примеры, когда обладателями Кубка становились команды, занявшие восьмое место в регулярке.Так было в прошлом году с Магнитогорском», — заявил Зайцев «РБК Спорт».

Леонид Вайсфельд, бывший генеральный менеджер клубов КХЛ и судья

«Чисто гипотетически, на бумаге — «Локомотив». Кроме этого есть еще четыре-пять команд, которые тоже могут выиграть. СКА всем карты спутал своим седьмым местом, и я так думаю, что «Динамо» не очень счастливы от того, что они на СКА попали. Трудно сказать, но, учитывая их (СКА) очень сильный состав, они могут преподнести сюрприз в плей-офф», — сказал Вайсфельд «РБК Спорт».

«В одном из интервью Роман Ротенберг сказал, что они выигрывали этот Кубок Континента, в плей-офф играли неудачно, и поэтому сейчас все заточено на плей-офф, и они рассматривают этот регулярный чемпионат как подготовку к плей-офф. Поэтому, я думаю, нецелесообразно говорить о регулярке «удачно» или «неудачно». Надо говорить о сезоне в целом. Седьмое место — это не место СКА для регулярки, но все равно игроки сильные, и надо подождать плей-офф. СКА может показать сенсацию из тех, кто неудачно сыграл в регулярке», — заключил он.

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ

«Команды, которые вышли внизу — «Адмирал» и «Сибирь» — думаю, будут биться, бороться, но все равно проиграют. Так же, как и, наверное, и «Торпедо», и «Северсталь». Да, это хорошие команды: в свой хоккей играют, бьются и борются, результат будет такой. В остальных играх вообще непонятно, кто там выиграет, — скажем, «Динамо» — СКА, «Автомобилист» — «Ак Барс». Команды по-разному играют, а кто пройдет в следующий этап — очень сложно сказать», — заявил Крикунов в разговоре с «РБК Спорт».

«В плей-офф совсем другие игры. У СКА все в порядке с вратарской линией. Посмотрите, сколько они забили: 236 голов. Ни одна команда столько не забила. У них отличное нападение. Каждый гол в этом плей-офф дается тяжело, а они забивать умеют и умеют забивать помногу. Так что кто фаворит, еще не знаю. Я бы, наверное, не сказал, что СКА — разочарование регулярного чемпионата. Тут же еще сезон не закончен. Еще борьба за кубок, и кто его выиграет — еще не факт. Может быть, это как раз и будет СКА», — отметил он.

«Сенсацию от команд с наименьшими шансами не жду. Эти команды по силе примерно одинаковые. В каждой группе по шесть команд — и на востоке, и на западе. Они примерно одинаковые. От любой команды можно ждать и победы, и что они пройдут в следующий круг. Сложно сказать», — заключил Крикунов.

Алексей Дементьев, агент, бывший скаут клубов НХЛ

«К сожалению, стабильность выступления команд в регулярном чемпионате совершенно не гарантирует их успех в играх на вылет. В последних сезонах команды играют целыми сериями — серии выигрывают, серии проигрывают. Здесь очень важно понимать, насколько силен талант тренеров, подготовивших команду именно к самым ключевым играм, где разыгрывается Кубок Гагарина», — сказал Дементьев в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт».

«По питерскому СКА скажу следующее: для специалистов, которые следили за чемпионатом, и для любых болельщиков данный чемпионат был настолько интересен, что шесть команд со второго по седьмое места несколько раз в течение чемпионата разделяли всего два очка. Чтобы хоть когда-либо такая плотность выступления команд и перемещения с турнирной таблицы была, я с трудом могу вспомнить. Седьмое место не значит, что команда находится по игре на седьмом месте. Первой командой, преодолевшей рубеж в 100 заброшенных шайб, был именно СКА. Команды играют сериями. 10 игр не забивали, а сейчас ближайшие 10 будут забивать, и никто не остановит питерский СКА. Пусть они будут пропускать восемь, но будут забивать девять. Здесь огромный потенциал скрыт во всех отношениях. Сюрпризы в играх на вылет — это самое шикарное, что может быть для хоккея, и пища для размышлений для руководителей», — добавил он.

Максим Сушинский, чемпион мира, экс-хоккеист сборной России и бывший гендиректор «Авангарда»

«Одна команда стабильно хорошо выступала в регулярном чемпионате — ярославский «Локомотив». А у остальных — так, чуть-чуть… какие-то кризисные ситуации были. В целом сезон получился очень шикарным, борьба шла до последней игры: кто с кем будет играть в зоне плей-офф. Понятно, что в нижней части таблицы не было борьбы за попадание в «восьмерку», но в самой «восьмерке» — очень серьезные пары. Что насчет СКА и их выступления в конце регулярного чемпионата КХЛ, то шанс в плей-офф есть не у всех. Это же не аванс. Поэтому даже неизвестно, кто пройдет в первом раунде плей-офф. От любой команды можно ждать сенсации», — сказал Сушинский «РБК Спорт».

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы

«Я не хочу ни в кого верить, плей-офф все покажет. Тем более в первом раунде всегда много сюрпризов по всем парам. Пока что я не собираюсь выделять ни фаворитов, ни аутсайдеров. Любая команда может удивить. Может ли СКА в плей-офф исправиться за регулярку? У СКА все есть для того, чтобы хорошо сыграть в плей-офф. У них хороший тренерский штаб и состав игроков, которые могут выполнить поставленные перед ними задачи», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион

«Кубок — самый непредсказуемый турнир. Возможны любые сюрпризы. Даже в КХЛ, где всегда была субординация в первом круге. Но мой прогноз остается прежним — и пусть на меня не обижаются болельщики «Салавата». Несмотря на то что Уфа прыгнула выше головы и на удивление стабильно прошла чемпионат, в плей-офф ей будет очень сложно. Нет третьего и четвертого звена, зато имеется постоянная возня вокруг финансов. Плюс зависимость от легионеров, которые в таких условиях в любой момент могут собрать чемоданы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru

«Посмотрите на Уфу и на ее фоне, например, на Челябинск или Омск. Под Гру и Буше в этом сезоне уже собрали два состава, идет постоянная текучка кадров, а Уфа за полгода из новичков потянула разве что середнячка Яна. Разные лиги!» — добавил он.

Андрей Баландин, бывший директор ХК «Трактор»

«Пришло время, чтобы «Трактор» брал Кубок Гагарина. На команду денег не жалели, все условия для нее создали. У ребят хорошие контракты, и состав подобрали серьезный. У нас надежда на очень высокий результат. Город заслужил, болельщики заслужили и уже заждались. Нужна новая арена, тысяч на 20, и надеемся, что после победы ее построят», — сказал Андрей Баландин Sports.ru

«В том, что Бенуа Гру проводит первый сезон в КХЛ, нет ничего страшного. Он же не новичок в хоккее. Гру — опытный тренер, выигрывал чемпионат мира среди молодежных команд. «Трактор» как минимум должен играть в финале, а другие результаты уже будут считаться провальными», — заключил он.