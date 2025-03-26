«Матч ТВ» решил больше не показывать Бундеслигу

Телеканал «Матч ТВ», показывавший Бундеслигу последние 10 лет, отказался от продления прав на нее. Источник РБК утверждает, что правообладатель поднял цену в два раза, а аудиторные показатели чемпионата Германии невысоки

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Телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на показ чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги). Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке, знакомые с планами вещателя.

«Матч ТВ» показывал Бундеслигу последние десять лет. Текущий контракт вещателя, который был заключен в 2020 году, действует до конца сезона 2024/2025. По словам одного из источников, канал принял решение отказаться от пролонгирования договора из-за высоких «финансовых запросов немецкой стороны» и аудиторных показателей турнира. «В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое, — объяснил собеседник. — При этом топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии».

В пресс-службе «Матч ТВ» не стали подтверждать или опровергать информацию, но отметили, что телеканал, приобретая те или иные права, «смотрит на интерес аудитории и финансовую целесообразность этой покупки».

Еще один собеседник на медиарынке уточнил, что интерес к покупке прав на Бундеслигу проявляет онлайн-кинотеатр Okko, активно развивающий спортивное вещание. Ранее сервис приобрел эксклюзивные права на показ в России клубных турниров под эгидой УЕФА: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. РБК направил запрос в пресс-службу Okko.

В пакете «Матч ТВ» тем не менее остаются многие крупнейшие мировые турниры. В 2024 году телеканал приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Сделка была заключена на три года. Также в 2024 году «Матч ТВ» объявил о долгосрочном контракте с испанской футбольной Ла Лигой и продлении соглашения с итальянской Серией А. В январе 2025-ого вещатель купил эксклюзивные права на показ турниров FIFA, запланированных на период с 2025 по 2029 год, включая эксклюзивный показ чемпионата мира-2026.

Футбольный чемпионат Германии считается одним из сильнейших в мире. В рейтинге УЕФА Бундеслига уступает только чемпионатам Англии, Испании и Италии.

Ранее в декабре 2024 года Немецкая футбольная лига (DFL), управляющая Бундеслигой, реализовала внутренние телеправа на ближайшие четыре года начиная с сезона 2025/2026. Стоимость сделки составила €1,12 млрд за сезон, что всего на 2% больше, чем по предыдущему контракту. Основными вещателями остались британская телекорпорация Sky и стриминговая платформа DAZN Леонида Блаватника. Сейчас на европейском рынке это вторая по дороговизне трансляция национальных турниров. Выше стоимость только у Английской премьер-лиги (АПЛ), внутренние права на показ которой стоили €9,2 млрд.