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Эксклюзив

«Матч ТВ» решил больше не показывать Бундеслигу

«Матч ТВ» после 10 сезонов отказался от трансляции игр Бундеслиги
Телеканал «Матч ТВ», показывавший Бундеслигу последние 10 лет, отказался от продления прав на нее. Источник РБК утверждает, что правообладатель поднял цену в два раза, а аудиторные показатели чемпионата Германии невысоки
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на показ чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги). Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке, знакомые с планами вещателя.

«Матч ТВ» показывал Бундеслигу последние десять лет. Текущий контракт вещателя, который был заключен в 2020 году, действует до конца сезона 2024/2025. По словам одного из источников, канал принял решение отказаться от пролонгирования договора из-за высоких «финансовых запросов немецкой стороны» и аудиторных показателей турнира. «В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое, — объяснил собеседник. — При этом топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии».

В пресс-службе «Матч ТВ» не стали подтверждать или опровергать информацию, но отметили, что телеканал, приобретая те или иные права, «смотрит на интерес аудитории и финансовую целесообразность этой покупки».

«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Еще один собеседник на медиарынке уточнил, что интерес к покупке прав на Бундеслигу проявляет онлайн-кинотеатр Okko, активно развивающий спортивное вещание. Ранее сервис приобрел эксклюзивные права на показ в России клубных турниров под эгидой УЕФА: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. РБК направил запрос в пресс-службу Okko.

В пакете «Матч ТВ» тем не менее остаются многие крупнейшие мировые турниры. В 2024 году телеканал приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Сделка была заключена на три года. Также в 2024 году «Матч ТВ» объявил о долгосрочном контракте с испанской футбольной Ла Лигой и продлении соглашения с итальянской Серией А. В январе 2025-ого вещатель купил эксклюзивные права на показ турниров FIFA, запланированных на период с 2025 по 2029 год, включая эксклюзивный показ чемпионата мира-2026.

ЧМ-2026 по футболу в России покажет «Матч ТВ»
Спорт
Фото:Marcelo Endelli / Getty Images

Футбольный чемпионат Германии считается одним из сильнейших в мире. В рейтинге УЕФА Бундеслига уступает только чемпионатам Англии, Испании и Италии.

Ранее в декабре 2024 года Немецкая футбольная лига (DFL), управляющая Бундеслигой, реализовала внутренние телеправа на ближайшие четыре года начиная с сезона 2025/2026. Стоимость сделки составила €1,12 млрд за сезон, что всего на 2% больше, чем по предыдущему контракту. Основными вещателями остались британская телекорпорация Sky и стриминговая платформа DAZN Леонида Блаватника. Сейчас на европейском рынке это вторая по дороговизне трансляция национальных турниров. Выше стоимость только у Английской премьер-лиги (АПЛ), внутренние права на показ которой стоили €9,2 млрд.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Футбол Матч ТВ Okko Бундеслига
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«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России
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