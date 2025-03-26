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Романо сообщил о возможном уходе лучшего бомбардира РПЛ из «Спартака»

Фабрицио Романо: лучших бомбардир РПЛ Угальде может летом покинуть «Спартак»
Ведущий футбольный инсайдер заявил, что нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде летом может покинуть Россию
Манфред Угальде
Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может летом перейти в европейский клуб. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что 22-летний форвард в январе Угальде был в списках потенциальных трансферов «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

В двух матчах за сборную за последнюю неделю Угальде забил три гола. Всего у него 20 матчей и шесть забитых мячей в национальной команде.

Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.

В прошлом году TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на Угальде. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев тогда называл минимальной вероятность ухода форварда. Сам Угальде также говорил, что не думает о возможном уходе из московского клуба.

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