Романо сообщил о возможном уходе лучшего бомбардира РПЛ из «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может летом перейти в европейский клуб. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.
Он отметил, что 22-летний форвард в январе Угальде был в списках потенциальных трансферов «Монако» и «Пари Сен-Жермен».
В двух матчах за сборную за последнюю неделю Угальде забил три гола. Всего у него 20 матчей и шесть забитых мячей в национальной команде.
Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.
В прошлом году TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на Угальде. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев тогда называл минимальной вероятность ухода форварда. Сам Угальде также говорил, что не думает о возможном уходе из московского клуба.
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