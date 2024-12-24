Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода лучшего бомбардира РПЛ

Олег Малышев заявил, что у «Спартака» нет конкретных предложений по Манфреду Угальде. Генеральный директор «красно-белых» надеется, что вероятность ухода костариканца минимальна

Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

У московского «Спартака» нет конкретных предложений по трансферу коста-риканского форварда Манфреда Угальде, заявил «РБ Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.

«Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа», — сказал Малышев.

На вопрос, как он может оценить вероятность ухода Угальде, Малышев ответил: «Я надеюсь, что она минимальна».

Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на 22-летнего Угальде.

Костариканец в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе из голландского «Твенте» за €13 млн.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).