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Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода лучшего бомбардира РПЛ

Гендиректор «Спартака» Малышев назвал минимальной вероятность ухода Угальде
Олег Малышев заявил, что у «Спартака» нет конкретных предложений по Манфреду Угальде. Генеральный директор «красно-белых» надеется, что вероятность ухода костариканца минимальна
Манфред Угальде
Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

У московского «Спартака» нет конкретных предложений по трансферу коста-риканского форварда Манфреда Угальде, заявил «РБ Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.

«Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа», — сказал Малышев.

На вопрос, как он может оценить вероятность ухода Угальде, Малышев ответил: «Я надеюсь, что она минимальна».

Аршавин объяснил, как форвард «Спартака» стал лучшим бомбардиром РПЛ
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Андрей Аршавин

Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на 22-летнего Угальде.

Костариканец в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе из голландского «Твенте» за €13 млн.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Манфред Угальде Олег Малышев
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