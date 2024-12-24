Гендиректор «Спартака» оценил вероятность ухода лучшего бомбардира РПЛ
У московского «Спартака» нет конкретных предложений по трансферу коста-риканского форварда Манфреда Угальде, заявил «РБ Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.
«Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа», — сказал Малышев.
На вопрос, как он может оценить вероятность ухода Угальде, Малышев ответил: «Я надеюсь, что она минимальна».
Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на 22-летнего Угальде.
Костариканец в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе из голландского «Твенте» за €13 млн.
«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев
Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Какой алкоголь пили на Руси. Подборка
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Правительство запретило майнинг в десяти регионах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов