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Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клуба

Президент «Ростова» Арутюнянц: решение о будущем клуба будет принято в конце мая
В середине марта журналист Иван Карпов сообщал, что Иван Саввиди станет новым владельцем клуба. По словам президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, решение за акционерами, их собрание пройдет 23 или 27 мая
Игроки &laquo;Ростова&raquo;
Игроки «Ростова» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Решение о будущем «Ростова» примут в конце мая на совете директоров, сообщил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в «Ростове» летом сменятся руководство и главный тренер, а Арутюнянц передаст свои акции Ивану Саввиди.

«Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас соотношение акций — 51 на 49% в пользу Ростовской области», — сказал Арутюнянц.

Саввиди уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим ПАОКом.

«Ростов» сейчас занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав в 21 туре 30 очков.

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов Иван Саввиди
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