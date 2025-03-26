Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клуба

Президент «Ростова» Арутюнянц: решение о будущем клуба будет принято в конце мая

В середине марта журналист Иван Карпов сообщал, что Иван Саввиди станет новым владельцем клуба. По словам президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, решение за акционерами, их собрание пройдет 23 или 27 мая

Игроки «Ростова» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Решение о будущем «Ростова» примут в конце мая на совете директоров, сообщил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в «Ростове» летом сменятся руководство и главный тренер, а Арутюнянц передаст свои акции Ивану Саввиди.

«Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас соотношение акций — 51 на 49% в пользу Ростовской области», — сказал Арутюнянц.

Саввиди уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим ПАОКом.

«Ростов» сейчас занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав в 21 туре 30 очков.

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба.