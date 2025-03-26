Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клуба
Решение о будущем «Ростова» примут в конце мая на совете директоров, сообщил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в «Ростове» летом сменятся руководство и главный тренер, а Арутюнянц передаст свои акции Ивану Саввиди.
«Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас соотношение акций — 51 на 49% в пользу Ростовской области», — сказал Арутюнянц.
Саввиди уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим ПАОКом.
«Ростов» сейчас занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав в 21 туре 30 очков.
«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба.
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