Российский призер Паралимпиады погиб в зоне военной операции

Александр Работницкий, который в Токио завоевал серебро в беге на 1500 м, отправился на фронт в качестве добровольца

Александр Работницкий (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Призер Паралимпиады в Токио россиянин Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Не уточняется, в каком подразделении служил спортсмен и где именно он погиб.

Работницкому было 32 года, в федерации отметили, что спортсмен отправился на фронт в качестве добровольца.

Работницкий на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м. Также на счету бегуна победа на чемпионате мира 2019 года, два золота и серебро на чемпионатах Европы.

В октябре 2024-го в зоне военной операции на 28-м году жизни погиб бывший хоккеист пермского «Молота» Егор Сорокин, в январе — 28-летний бывший вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников.