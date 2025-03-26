Российский призер Паралимпиады погиб в зоне военной операции
Призер Паралимпиады в Токио россиянин Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Не уточняется, в каком подразделении служил спортсмен и где именно он погиб.
Работницкому было 32 года, в федерации отметили, что спортсмен отправился на фронт в качестве добровольца.
Работницкий на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м. Также на счету бегуна победа на чемпионате мира 2019 года, два золота и серебро на чемпионатах Европы.
В октябре 2024-го в зоне военной операции на 28-м году жизни погиб бывший хоккеист пермского «Молота» Егор Сорокин, в январе — 28-летний бывший вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников.
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