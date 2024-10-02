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Бывший хоккеист «Молота» погиб в зоне военной операции в 27 лет

Бывший хоккеист «Молота» Егор Сорокин погиб в зоне военной операции в 27 лет
Егору Сорокину было 27 лет, на протяжении карьеры он играл за три клуба Молодежной хоккейной лиги и четыре команды ВХЛ на позиции защитника
Егор Сорокин
Егор Сорокин (Фото: Страница ХК «‎Молот» в VKontakte)

Бывший защитник «Молота» Егор Сорокин погиб в зоне специальной военной операции на Украине на 28-м году жизни, сообщила пресс-служба пермского клуба.

Сорокин был воспитанником пермского хоккея.

На молодежном уровне Сорокин играл за екатеринбургский «Авто», нижнекамский «Реактор» и уфимский «Толпар» в МХЛ.

В ВХЛ (вторая по уровню лига после КХЛ) защитник выступал за клубы «Ариада-НХ» (Волжск), «Молот-Прикамье», ЦСК ВВС (Самара), «Горняк» (Верхняя Пышма). Всего провел в ВХЛ 91 матч, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять передач.

Последним сезоном в хоккее для Сорокина был чемпионат ВХЛ 2020/21.

«Молот» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.

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