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Военная операция на Украине ,  
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Вратарь «Пермских медведей» погиб в зоне военной операции

Российский гандболист Илья Кожевников погиб в зоне военной операции в 28 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Кожевников был воспитанником клуба «Пермские медведи», выступал на позиции вратаря
Илья Кожевников
Илья Кожевников (Фото: permmedvedi-handball.ru)

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб в зоне специальной военной операции на Украине на 29-м году жизни, сообщается на сайте команды.

«Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А еще он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам. Сегодня мы будем грустить и плакать…» — говорится в сообщении «Пермских медведей».

Там не упоминается, в каком подразделении служил спортсмен и где именно он погиб.

Кожевников выступал за команды «Медведи-ГИПУ» и «Пермские медведи-Академия», последний раз в сезоне 2015/16 (согласно данным на сайте Федерации гандбола России).

В октябре 2024-го в зоне военной операции на 28-м году жизни погиб бывший хоккеист пермского «Молота» Егор Сорокин.

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Иван Витченко Иван Витченко
Гандбол Пермь Военная операция на Украине
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