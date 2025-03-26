Сборная Аргентины без Месси впервые за 60 лет разгромила Бразилию
Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Бразилии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:1.
У аргентинцев голами отличились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12), Алексис Мак Аллистер (37) и Джулиано Симеоне (71). В составе бразильской команды отметился Матеус Кунья (26).
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на мартовские матчи. 37-летний футболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сыграл из-за травмы.
В последний раз аргентинские футболисты одерживали победу над бразильцами с разгромным счетом в товарищеском матче 3 июня 1964 года. Тогда игра завершилась со счетом 3:0.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. На мундиаль ранее квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Ирана.
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