Сборная Аргентины без Месси разгромила Бразилию в отборе к ЧМ-2026 со счетом 4:1

Сборная Аргентины без Месси впервые за 60 лет разгромила Бразилию

Футболисты сборной Аргентины обыграли бразильцев в домашнем матче со счетом 4:1

Футболисты сборной Аргентины (Фото: Global Look Press)

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Бразилии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:1.

У аргентинцев голами отличились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12), Алексис Мак Аллистер (37) и Джулиано Симеоне (71). В составе бразильской команды отметился Матеус Кунья (26).

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на мартовские матчи. 37-летний футболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сыграл из-за травмы.

В последний раз аргентинские футболисты одерживали победу над бразильцами с разгромным счетом в товарищеском матче 3 июня 1964 года. Тогда игра завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. На мундиаль ранее квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Ирана.