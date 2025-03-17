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Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2026

В марте «Интер Майами» дал Месси паузу из-за перегрузок. Форвард был в расширенном составе на матчи с Уругваем и Бразилией, но в окончательный список не попал
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Нападающий Лионель Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщила пресс-служба команды.

Месси в начале марта включили в расширенный состав из 33 игроков.

При этом 37-летний форвард в марте пропустил три матча «Интер Майами». У команды был плотный календарь на старте нового сезона MLS, и в клубе решили поберечь Месси в связи с перегрузками, которые могли привести к травме.

Месси после паузы вернулся на поле 14 марта, а отыграл все 90 минут только в ночь на понедельник во встрече MLS против «Атланты», забив гол (2:1).

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано говорил, что клубные врачи постоянно общаются с коллегами из сборной Аргентины по поводу состояния Месси, пишет ESPN.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в отборе на ЧМ-2026 в Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL). 22 марта аргентинцы сыграют с Уругваем, а 26 марта — с Бразилией.

Всего Месси провел 191 матч за сборную и забил 112 мячей.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
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