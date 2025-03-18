Месси объяснил, почему пропустит матчи сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сыграет в ближайших матчах сборной Аргентины из-за травмы.
Накануне было объявлено, что 37-летний Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией. Очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в сборную. Буду поддерживать команду, как любой болельщик», — написал Месси.
Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в отборе на ЧМ-2026 в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). 22 марта аргентинцы сыграют с Уругваем, а 26 марта — с Бразилией.
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