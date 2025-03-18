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Месси объяснил, почему пропустит матчи сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026

Месси объяснил, что пропустит матчи Аргентины в отборе ЧМ-2026 из-за травмы
Из-за небольшой травмы лидер сборной пропустит встречи с Уругваем (22 марта) и Бразилией (26 марта)
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сыграет в ближайших матчах сборной Аргентины из-за травмы.

Накануне было объявлено, что 37-летний Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией. Очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в сборную. Буду поддерживать команду, как любой болельщик», — написал Месси.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в отборе на ЧМ-2026 в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). 22 марта аргентинцы сыграют с Уругваем, а 26 марта — с Бразилией.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами
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