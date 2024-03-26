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«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

«Спартак» сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина прошел в Москве и завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Ансель Галимов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский «Спартак» дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 1:0 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Шайбу забросил Ансель Галимов (49-я минута).

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Счет в серии до четыре побед стал 2–2. Следующий матч пройдет 28 марта в Магнитогорске.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). «Спартак» был четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).

«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда. «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).

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