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В Ингушетии за помощь боевикам задержали чемпиона мира по джиу-джитсу

В Ингушетии за пособничество боевикам задержали чемпиона мира по джиу-джитсу
Умар Имагожев подозревается в пособничестве боевикам, которых ликвидировали в начале марта в Карабулаке
Фото: Бизнес Online / ТАСС
Фото: Бизнес Online / ТАСС

В Ингушетии по подозрению в пособничестве боевикам, ликвидированным в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке в начале марта, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Умара Имагожева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Силовики задержали Имагожева, который является спортсменом и чемпионом различных соревнований и турниров [по джиу-джитсу и грэпплингу], он подозревается в оказании содействия боевикам из группы, которая была ликвидирована еще в первых числах марта в Карабулаке», — сказал собеседник агентства.

В отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье о несообщении о преступлении.

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Фото:Google Maps

Имагожев является чемпионом России по версии АСВ, чемпионом мира по пурпурным поясам, сообщили в Минспорте Ингушетии.

2 марта сотрудники правоохранительных органов заблокировали боевиков в квартире одного из жилых домов Карабулака. При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о нейтрализации шестерых боевиков, подозреваемых в терроризме. В ведомстве уточнили, что трое из них находились в федеральном розыске.

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По данным НАК, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

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