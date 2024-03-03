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В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб республики.

Он действовал с 19:30 мск 2 марта по 12:45 3 марта в центральной части города Карабулака. Операция проводилась в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

Накануне сотрудники правоохранительных органов заблокировали боевиков в квартире одного из жилых домов. При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о нейтрализации шестерых боевиков, подозреваемых в терроризме. В ведомстве уточнили, что трое из них находились в федеральном розыске.

По данным НАК, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.