Клуб КХЛ продлил контракт с тренером после вылета на старте плей-офф

Андрей Козырев останется во главе «Северстали», которая в регулярном чемпионате заняла пятое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина проиграла «Спартаку»

Андрей Козырев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Андрей Козырев останется главным тренером клуба КХЛ «Северсталь» на следующий сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

«Контракт на следующий сезон уже подписан. <...> В новом сезоне будут новые победы», — написал Германов.

Козырев возглавил «Северсталь» перед началом нынешнего сезона. Команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Спартаку» в пяти матчах.

До перехода в «Северсталь» 50-летний Козырев не работал главным тренером. В прошлом сезоне он работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо».