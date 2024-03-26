Клуб КХЛ продлил контракт с тренером после вылета на старте плей-офф
Андрей Козырев останется главным тренером клуба КХЛ «Северсталь» на следующий сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Череповца Вадим Германов.
«Контракт на следующий сезон уже подписан. <...> В новом сезоне будут новые победы», — написал Германов.
Козырев возглавил «Северсталь» перед началом нынешнего сезона. Команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Спартаку» в пяти матчах.
До перехода в «Северсталь» 50-летний Козырев не работал главным тренером. В прошлом сезоне он работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо».
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