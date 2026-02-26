Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде призвал наложить санкции на бывшего главу Национального олимпийского комитета (НОК) страны Сергея Бубку и лишить его звания Героя Украины.
По словам Гераскевича, ему «стыдно» из-за наличия этого звания у Бубки, который «системно уничтожает Украину» и «подыгрывает России».
Гераскевич еще в 2023 году требовал лишить Бубку госнаград и лишить места в НОК, но комиссия спортсменов НОК отклонила это предложение. Тогда издание Bihus.Info и журналистка Мария Землянская в своем расследовании утверждали, что семейная компания Бубки «Монблан» зарегистрировалась в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на территории ДНР.
Бубка спустя два месяца заявил, что это «кампания по уничтожению его репутации». Он также отметил, что его выбор «быть с Украиной» и он не имеет никакого отношения «к любому бизнесу» на перешедших под контроль России территориях.
В декабре 2025-го Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий восьмерым титулованным украинским спортсменам, в том числе Бубке.
Бубка — многократный рекордсмен мира в прыжках с шестом, в 2005–2022 годах возглавлял НОК Украины. По данным украинских СМИ, сейчас он живет в Монако.
Гераскевича не допустили к соревнованиям скелетонистов на Олимпиаде в Италии из-за его намерения выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. После этого Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. Скелетонист не смог оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде.
