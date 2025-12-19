Зеленский лишил госстипендий Бубку и еще семь украинских спортсменов
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий восьмерым титулованным украинским спортсменам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.
Согласно указу, выплат лишились олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в прыжках с шестом Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, олимпийские чемпионы по парусному спорту Игорь Матвиенко и Евгений Браславец, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Инна Фролова, бронзовый призер Олимпиады по прыжках в воду Илья Кваша, бронзовый призеру Олимпиады по спортивной гимнастике Юрий Ермаков, а также бронзовый призер Игр по плаванию Валерий Лозик.
62-летний Бубка является многократным рекордсменом мира в прыжках с шестом, с 2005 по 2022 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Жан Беленюк написал в своем телеграм-канале, что государственную стипендию «не могут получать те, кто фактически не проживает в Украине». «Здесь, кажется, все очевидно. Возможно, это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович — возвращайтесь, дома лучше. Потому что стипендия — не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо», — добавил Беленюк.
Ранее украинские СМИ сообщали, что уроженец Луганска Бубка живет в Монако.
