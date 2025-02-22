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Лидер сезона НХЛ подписал новый контракт с россиянином на $6 млн

Лидер сезона НХЛ «Виннипег» подписал новый контракт с Наместниковым на $6 млн
Новое двухлетнее соглашение Владислава Наместникова с «Виннипегом» начнет действовать со следующего сезона
Владислав Наместников
Владислав Наместников (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с российским форвардом Владиславом Наместниковым. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 32-летним россиянином составил два года, он будет получать $3 млн за сезон. По действующему контракту Наместников зарабатывает $2 млн.

В нынешнем сезоне Наместников провел 52 матча и набрал 29 (10+19) очков.

В «Виннипеге» он играет с весны 2023 года, ранее в НХЛ он выступал за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас». В 760 матчах у него 327 (136+191) очков.

«Виннипег» сейчас занимает первое место в чемпионате НХЛ, набрав 81 очко в 56 матчах.

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Хоккей НХЛ Виннипег Джетс Владислав Наместников
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