Лидер сезона НХЛ подписал новый контракт с россиянином на $6 млн
Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с российским форвардом Владиславом Наместниковым. Об этом сообщается на сайте команды.
Срок соглашения с 32-летним россиянином составил два года, он будет получать $3 млн за сезон. По действующему контракту Наместников зарабатывает $2 млн.
В нынешнем сезоне Наместников провел 52 матча и набрал 29 (10+19) очков.
В «Виннипеге» он играет с весны 2023 года, ранее в НХЛ он выступал за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас». В 760 матчах у него 327 (136+191) очков.
«Виннипег» сейчас занимает первое место в чемпионате НХЛ, набрав 81 очко в 56 матчах.
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