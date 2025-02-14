Юристы оценили перспективы судебного иска IBA против МОК

10 февраля IBA приняла решение подать иск против МОК и Томаса Баха из-за допуска на Олимпиаду-2024 спортсменок, проваливших гендерный тест. Юристы рассказали «РБК Спорт» о возможных последствиях для МОК

Фото: Иман Хелиф (EPA/ТАСС)

В понедельник, 10 февраля, Международная федерация бокса (IBA) приняла решение подать в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха за разрешение алжирке Иман Хелиф и Линь Юйтин, представляющей Тайвань, участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.

На официальном сайте IBA было опубликовано заявление главы федерации, Умара Кремлева, в котором он объяснил решение подать иск против МОК. По словам Кремлева, МОК проигнорировал дисквалификацию спортсменок, допустив их к соревнованиям и лишив тем самым «достойных» участниц золотых медалей.

Глава IBA также заявил, что действия МОК угрожают безопасности спортсменов и могут повлечь расследование или уголовное преследование по швейцарскому законодательству. Кроме того, он призвал пострадавших спортсменок подать в суд на Баха, пообещав юридическую поддержку, назвав действия МОК нарушением прав человека.

Перед Олимпиадой-2024 МОК исключил IBA из списка признанных федераций, передав организацию боксерских соревнований специальному подразделению. Причиной стали проблемы с управлением, финансами и судейством, а попытки Кремлева исправить ситуацию МОК счел недостаточными.

IBA попыталась оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS), но безуспешно: суд отклонил апелляцию.

Дисквалифицированные в 2023 году на чемпионате мира IBA из-за несоответствия критериям и проваленных гендерных тестов, обе спортсменки смогли отобраться на Олимпийские игры. Это стало возможным благодаря смягчению отбора после отстранения IBA.

На летней Олимпиаде-2024 Хелиф стала победительницей в весовой категории до 66 кг. В первом бою на соревновании она сломала нос сопернице. Линь Юйтин завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

Могут ли быть применены санкции к МОК и его главе

Адвокат МКА «Капитал» Владимир Филатов отметил, что МОК является независимой организацией, цель которой – пропагандировать олимпийское движение и организовывать спортивные мероприятия, поэтому применение санкций в отношении комитета будет затруднительно. «МОК работает исключительно по внутреннему уставу и правилам, формально не подчиняясь законодательным нормам государств-участников объединения. Это означает, что к организации и ее главе применить какие-либо санкции будет затруднительно», — сказал собеседник РБК.

Юрист добавил, что подобные действия расцениваются как враждебные, вследствие чего МОК может отстранить спортивные организации от соревнований под своей эгидой. «В противном случае МОК посчитает подобный шаг как враждебный, направленный на разрушение спортивного движения, может отстранить от соревнований под своей эгидой спортивные организации государство, которое инициирует санкции», — добавил Филатов.

Влияние ситуации на МОК

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что если суд встанет на сторону IBA, то МОК будет вынужден пересмотреть и изменить критерии допуска спортсменов в части гендерных тестов. Кроме того, суд может обязать Международный олимпийский комитет выплатить компенсацию пострадавшим спортсменкам и организациям.

«Если обвинения подтвердятся, суд может обязать МОК пересмотреть и внести изменения в критерии допуска спортсменов к соревнованиям в части гендерных тестов, наложить штраф, а также обязать выплатить компенсации пострадавшим спортсменкам и организациям», — заявил он корреспонденту «РБК Спорт».

Филатов отметил, что споры, связанные со спортом, должны рассматриваются в Спортивном арбитражном суде (CAS), а в ситуации с IBA швейцарский суд может вынести решение рекомендательного характера или занять нейтральную позицию.

«В соответствии с олимпийской хартией, все споры, имеющие отношение к спорту, должны разбираться в Спортивном арбитражном суде. В данной ситуации решения генеральных прокуроров (Швейцарии) будут иметь скорее рекомендательный характер, или будут сформулированы таким образом, чтобы сохранять нейтральную позицию. Исключение – если будет выявлена коррупционная составляющая. Еще один немаловажный нюанс – IBA в 2023 году лишилось признания со стороны МОК, и с этой точки зрения выступает скорее как частная организация, а не официально признанное объединение», — отметил Филатов в разговоре с «РБК Спорт».

По его мнению, сам факт жалоб достаточен для негативного влияния на репутацию МОК. «Несмотря на это, сам факт жалоб уже наносит репутационный ущерб МОК, что может повлиять на снижение финансирования и риск появления новой международной организации, объединяющей спортсменов», — добавил адвокат.

Будущее правил регулирования тестостерона в женском спорте

Перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже МОК принял единогласное решение о лишении признания Международной федерации бокса (IBA). Адвокат адвокатской палаты города Москвы Марьяна Хаджиева пояснила, что для получения возможности внесения изменений в правила, регулирующие допуск к соревнованиям спортсменов, которые не прошли гендерное тестирование, федерации требуется восстановить свои права.

«Единственный выход – восстановление прав IBA или появление новой международной федерации, с которой будет сотрудничать МОК. Только признанная организация сможет запустить процесс изменения действующих правил по допуску спортсменок к соревнованиям», — сказала адвокат.

Хаджиева отметила наличие в спортивной истории случая, когда международные спортивные федерации, в результате судебных решений, пересматривали нормативные положения, регулирующие вопросы измерения уровня тестостерона у спортсменок. «В истории аналоги уже были. Так, из-за скандала с бегуньей Кастер Семеня, Международная Федерация легкой атлетики несколько раз меняла правила. Сначала были отклонены гендерные тесты из-за дискриминационного положения спортсменов, впоследствии несколько раз менялся допустимый уровень тестостерона для допуска к соревнованиям», — сказала она.

В 2018 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела норматив, предписывающий спортсменкам медикаментозное снижение уровня тестостерона. Кастер Семеня, отказавшись от подобной терапии, была отстранена от участия в соревнованиях на дистанции 800 метров.

Двукратная олимпийская чемпионка впоследствии стала добиваться отмены правил федерации. Рассмотрение дела в CAS и последующее подтверждение решения Федеральным судом Швейцарии привели к тому, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил лишение возможности воспользоваться эффективными средствами правовой защиты Кастер Семени. В период судебных разбирательств World Athletics утвердила новые, более жесткие требования.