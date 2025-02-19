Конкуренты ассоциации бокса Кремлева выполнили главное требование МОК
Организация World Boxing, которую создали вышедшие из Международной ассоциации бокса (IBA) федерации, увеличила количество членов до 78, сообщается на сайте организации.
К World Boxing присоединились федерации Косово, Сирии, Венгрии, Малави, Эстонии и Швейцарии.
«Нам особенно приятно приветствовать Венгрию в качестве нашего 75-го члена, поскольку это означает, что World Boxing достиг одного из общепризнанных критериев включения вида спорта в Олимпийские игры», — заявил глава организации голландец Борис ван дер Фёрст.
World Boxing была создана в апреле 2023 года, вскоре после выхода ряда федераций из Международной ассоциации бокса (IBA). IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022-го разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств приняли решение бойкотировать чемпионаты мира.
USA Boxing и другие решили перейти в World Boxing, которую IBA считает «мошеннической». Ван дер Фёрст претендовал на пост главы IBA в 2022-м, но его отстранили от выборов.
В 2023-м МОК лишил признания IBA, в составе которой более 120 членов (в том числе вновь созданная организация в Нидерландах, которая заменила ушедшую в World Boxing).
Решение о включении бокса в программу Олимпиады-2028 будет принято в марте.
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