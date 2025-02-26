Россиянин выложил фото с Месси и пошутил про 8 «Золотых мячей» на двоих
Российский форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов после ответного матча 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Интер Майами» выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместное фото с лидером соперников Лионелем Месси.
«На двоих у них восемь «Золотых мячей», — подписал фото Сулейманов.
«Интер Майами» победил со счетом 3:1 (первая игра — 1:0) и вышел в 1/8 финала. Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», забил один гол.
25-летний Сулейманов, воспитанник «Краснодара», перешел в клуб MLS в начале февраля из греческого «Ариса». За «Спортинг Канзас-Сити» он успел провести два матча и не отметился результативными действиями.
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