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Россиянин выложил фото с Месси и пошутил про 8 «Золотых мячей» на двоих

Сулейманов выложил фото с Месси и пошутил про восемь «Золотых мячей» на двоих
Российский форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов сделал совместное фото с лидером «Интер Майами» после матча в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Магомед-Шапи Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Российский форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов после ответного матча 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Интер Майами» выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместное фото с лидером соперников Лионелем Месси.

«На двоих у них восемь «Золотых мячей», — подписал фото Сулейманов.

«Интер Майами» победил со счетом 3:1 (первая игра — 1:0) и вышел в 1/8 финала. Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», забил один гол.

25-летний Сулейманов, воспитанник «Краснодара», перешел в клуб MLS в начале февраля из греческого «Ариса». За «Спортинг Канзас-Сити» он успел провести два матча и не отметился результативными действиями.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол MLS Лионель Месси Магомед-Шапи Сулейманов
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