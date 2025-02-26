Месси и Суареса оштрафовали за физическое воздействие на соперников в матче MLS

Месси оштрафовали за неспортивное поведение в отношении судьи в матче MLS

Лионель Месси и Луис Суарес были наказаны после матча с «Нью-Йорк Сити». Суммы штрафов не разглашаются

Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес оштрафованы за физическое воздействие на соперников после домашнего матча регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Месси после окончания игры начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой, за что получил желтую карточку. После этого аргентинец вступил в перепалку и схватил за шею тренера соперников Мехди Баллоуши.

Уругваец Луис Суарес во время перерыва обменялся репликами с игроками «Нью‑Йорка», после чего футболист «Интера» схватил за шею защитника «Сити» Бирка Рису.

Дисциплинарный комитет MLS наказал Месси и Суареса, суммы штрафов не разглашаются.

Матч прошел в ночь на 23 февраля в Форт‑Лодердейле и завершился со счетом 2:2.

В следующем матче «Интер» 2 марта сыграет на выезде против «Хьюстон Динамо». «Майами» с одним баллом занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.