Месси оштрафовали за неспортивное поведение в отношении судьи в матче MLS
Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес оштрафованы за физическое воздействие на соперников после домашнего матча регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Месси после окончания игры начал спорить с судьей Алексисом Да Силвой, за что получил желтую карточку. После этого аргентинец вступил в перепалку и схватил за шею тренера соперников Мехди Баллоуши.
Уругваец Луис Суарес во время перерыва обменялся репликами с игроками «Нью‑Йорка», после чего футболист «Интера» схватил за шею защитника «Сити» Бирка Рису.
Дисциплинарный комитет MLS наказал Месси и Суареса, суммы штрафов не разглашаются.
Матч прошел в ночь на 23 февраля в Форт‑Лодердейле и завершился со счетом 2:2.
В следующем матче «Интер» 2 марта сыграет на выезде против «Хьюстон Динамо». «Майами» с одним баллом занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.
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