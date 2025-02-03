Российский футболист перешел в клуб североамериканской MLS
Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешел из греческого «Ариса» в «Спортинг Канзас-Сити», сообщила пресс-служба клуба североамериканской MLS.
Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления.
Сулейманову 25 лет, он является воспитанником «Краснодара», выступал за юношеские и молодежную сборные России. С 2021 года нападающий играл за границей — в турецком «Гиресунспоре», израильском «Хапоэле» (Беэр-Шева), греческом «Арисе».
Клуб из Канзас-Сити (штат Миссури) занял предпоследнее место в Западной конференции в прошлом сезоне.
В MLS за «Атланту Юнайтед» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.
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