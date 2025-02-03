Российский футболист перешел в клуб североамериканской MLS

Российский футболист Сулейманов перешел в клуб MLS из Канзас-Сити

Воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов с 2021-го играл за границей — в Турции, Израиле и Греции, а теперь подписал двухлетний контракт с аутсайдером MLS прошлого сезона «Спортинг Канзас-Сити»

Магомед-Шапи Сулейманов (Фото: Joaquin Corchero / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешел из греческого «Ариса» в «Спортинг Канзас-Сити», сообщила пресс-служба клуба североамериканской MLS.

Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления.

Сулейманову 25 лет, он является воспитанником «Краснодара», выступал за юношеские и молодежную сборные России. С 2021 года нападающий играл за границей — в турецком «Гиресунспоре», израильском «Хапоэле» (Беэр-Шева), греческом «Арисе».

Клуб из Канзас-Сити (штат Миссури) занял предпоследнее место в Западной конференции в прошлом сезоне.

В MLS за «Атланту Юнайтед» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.