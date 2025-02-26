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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Вратарь «Флэймз» заявил, что будет рассказывать детям о голах от Овечкина

Вратарь «Калгари» Владарж: буду рассказывать детям о забитых мне Овечкиным голах
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Даниэль Владарж, которому Овечкин забросил уже три шайбы в карьере, порадовался, что «Калгари» играет против «Вашингтона» только два раза в сезоне
Даниэль Владарж
Даниэль Владарж (Фото: Rich Gagnon / Getty Images)

Чешский голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что будет рассказывать своим детям о пропущенных шайбах от Александра Овечкина.

«Калгари» победил со счетом 3:1, 39-летний Овечкин отметился единственным голом в своей команде.

«Однажды это станет историей для моих детей, что такой игрок забил мне. Но, очевидно, что в тот момент ты об этом не думаешь. Я рад, что мы только дважды играем против «Вашингтона» в сезоне», — цитирует Владаржа RMNB.

Тренер отметил сложность гола Овечкина в матче против «Калгари»
Спорт
Фото:Patrick Smith / Getty Images

Овечкин ранее забивал 27-летнему Владаржу дважды в своей карьере — в октябре 2021-го и в марте 2022-го.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Калгари Флэймз Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Даниэль Владарж
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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