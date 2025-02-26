Вратарь «Калгари» Владарж: буду рассказывать детям о забитых мне Овечкиным голах

Вратарь «Флэймз» заявил, что будет рассказывать детям о голах от Овечкина

Даниэль Владарж, которому Овечкин забросил уже три шайбы в карьере, порадовался, что «Калгари» играет против «Вашингтона» только два раза в сезоне

Даниэль Владарж (Фото: Rich Gagnon / Getty Images)

Чешский голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что будет рассказывать своим детям о пропущенных шайбах от Александра Овечкина.

«Калгари» победил со счетом 3:1, 39-летний Овечкин отметился единственным голом в своей команде.

«Однажды это станет историей для моих детей, что такой игрок забил мне. Но, очевидно, что в тот момент ты об этом не думаешь. Я рад, что мы только дважды играем против «Вашингтона» в сезоне», — цитирует Владаржа RMNB.

Овечкин ранее забивал 27-летнему Владаржу дважды в своей карьере — в октябре 2021-го и в марте 2022-го.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).