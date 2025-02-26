Тренер отметил сложность гола Овечкина в матче против «Калгари»

Спенсер Карбери похвалил российского форварда, который нашел способ забросить с почти невозможного угла

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Александр Овечкин забросил очень трудную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Об этом заявил главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери, которого цитирует сайт лиги.

«Грандиозный гол. Эта шайба оживила трибуны и вернула нас в игру. С почти невозможного угла, но это то, что он делает. Он находит способы забивать голы в важные моменты, и сегодня это был один из примеров», — сказал Карбери.

«Вашингтон» в итоге уступил со счетом 1:3, 39-летний Овечкин отметился единственным голом в своей команде, забив с острого угла. Россиянин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 84 очка в 58 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.