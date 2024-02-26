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CAS зарегистрировал 4 апелляции по бронзе российских фигуристов в Пекине

CAS зарегистрировал 4 апелляции на решение ISU по бронзе России на Олимпиаде
Одну из апелляций подали канадцы, которые требуют присудить им бронзу, а России — четвертое место. Еще три иска подала российская сторона: ОКР, федерация и российские участники командного турнира Олимпиады
Фигуристы сборной России на Олимпиаде в Пекине
Фигуристы сборной России на Олимпиаде в Пекине (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о распределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине после вердикта по делу Камилы Валиевой.

ISU после решения CAS о дисквалификации Валиевой вместо золота присудил сборной России бронзу, на которую рассчитывали канадцы, занявшие четвертое место. В ISU заявили, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Из четырех апелляций одну подала канадская сторона: совместно Федерация фигурного катания (Skate Canada), Национальный олимпийский комитет и выступавшие в командном турнире фигуристы.

Они потребовали отдать бронзовые медали им, а россиянам присудить четвертое место.

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Отдельные апелляции подали Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Олимпийский комитет России (ОКР) и фигуристы (Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Камила Валиева), которые просят вернуть России золото.

Претензия канадцев заключалась в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток. Если бы это было сделано, канадцы опередили бы россиян.

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Валиеву в конце января дисквалифицировали на четыре года с 25 декабря 2021-го за допинг.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада Камила Валиева ISU CAS
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