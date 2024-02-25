Лишенный золота Олимпиады фигурист Галлямов попросил объяснений у Баха
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в парном катании Александр Галлямов, потерявший золото командного турнира из-за дела Камилы Валиевой, в своем телеграм-канале обратился к главе МОК Томасу Баху.
Галлямов опубликовал фотографию коробки из-под медали с карточкой со словами Баха: «Олимпийская медаль — это навсегда, так что вы можете носить свой значок призера Олимпиады с большой гордостью каждый день».
«Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? Сенкью вери мач», — написал Галлямов.
Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграли в Пекине бронзу в личных соревнованиях и золото в командных.
В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, также выступавшую в составе команды, на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение вручить сборной России вместо золота бронзу.
С перераспределением наград не согласились Олимпийский комитет России и НОК Канады, чьи фигуристы стали на турнире четвертыми и рассчитывали попасть в призеры.
Мишина и Галлямов — чемпионы мира (2021) и Европы (2022), обладатели мирового рекорда в произвольной программе.
ISU в марте 2022 года отстранил россиян от своих соревнований.
Помимо Валиевой, Мишиной и Галлямова, в командном турнире Игр в Пекине выступали Марк Кондратюк и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы