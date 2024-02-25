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Лишенный золота Олимпиады фигурист Галлямов попросил объяснений у Баха

Фигурист Галлямов попросил Баха объяснить фразу: «Медаль Олимпиады — навсегда»
Александр Галлямов опубликовал фото коробки из-под олимпийской медали с цитатой главы МОК о том, что награда — это навсегда, и попросил объяснить эту «идиому». Фигурист остался без золота Игр по итогам дела Камилы Валиевой
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Elsa / Getty Images)

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в парном катании Александр Галлямов, потерявший золото командного турнира из-за дела Камилы Валиевой, в своем телеграм-канале обратился к главе МОК Томасу Баху.

Галлямов опубликовал фотографию коробки из-под медали с карточкой со словами Баха: «Олимпийская медаль — это навсегда, так что вы можете носить свой значок призера Олимпиады с большой гордостью каждый день».

«Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever? Сенкью вери мач», — написал Галлямов.

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Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграли в Пекине бронзу в личных соревнованиях и золото в командных.

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, также выступавшую в составе команды, на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение вручить сборной России вместо золота бронзу.

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С перераспределением наград не согласились Олимпийский комитет России и НОК Канады, чьи фигуристы стали на турнире четвертыми и рассчитывали попасть в призеры.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира (2021) и Европы (2022), обладатели мирового рекорда в произвольной программе.

ISU в марте 2022 года отстранил россиян от своих соревнований.

Помимо Валиевой, Мишиной и Галлямова, в командном турнире Игр в Пекине выступали Марк Кондратюк и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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