Россиянин Котов разгромно проиграл американцу Корде на старте турнира в Дубае

Российский теннисист разгромно проиграл американцу на турнире в Дубае

Павел Котов смог взять только два гейма у пятой ракетки США Себастьяна Корды — 0:6, 2:6. На турнире в Дубае позднее сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов

Павел Котов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Россиянин Павел Котов не смог пробиться во второй круг на крупном теннисном турнире в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

Котов, 63-я ракетка мира, уступил американцу Себастьяну Корде (33) со счетом 0:6, 2:6. Американец выполнил семь эйсов (Котов — один) и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов.

Корда в следующем круге сыграет с французом Адрианом Маннарино или голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

На турнире в Дубае выступят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В прошлом году в финале турнира Медведев победил Рублева (6:2, 6:2).

Турнир в Дубае относится к категории ATP-500 — его победитель получит 500 рейтинговых очков и $550 тыс. призовых.

Медведев не играл с Australian Open, ссылаясь на усталость и травму ноги. Рублев и Хачанов с начала года выиграли турниры в Гонконге и Дохе соответственно.