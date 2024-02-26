Российский теннисист разгромно проиграл американцу на турнире в Дубае
Россиянин Павел Котов не смог пробиться во второй круг на крупном теннисном турнире в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.
Котов, 63-я ракетка мира, уступил американцу Себастьяну Корде (33) со счетом 0:6, 2:6. Американец выполнил семь эйсов (Котов — один) и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов.
Корда в следующем круге сыграет с французом Адрианом Маннарино или голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.
На турнире в Дубае выступят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В прошлом году в финале турнира Медведев победил Рублева (6:2, 6:2).
Турнир в Дубае относится к категории ATP-500 — его победитель получит 500 рейтинговых очков и $550 тыс. призовых.
Медведев не играл с Australian Open, ссылаясь на усталость и травму ноги. Рублев и Хачанов с начала года выиграли турниры в Гонконге и Дохе соответственно.
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