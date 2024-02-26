Обыгравшая в Дубае Гауфф и Свентек россиянка Калинская стала 24-й ракеткой мира

Обыгравшая в Дубае Гауфф и Свентек россиянка вошла в топ-25 рейтинга WTA

Анна Калинская, начавшая турнир в Дубае с квалификации и впервые дошедшая до финала, поднялась сразу на 16 мест в рейтинге, опередив Анастасию Павлюченкову

Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская финалистка крупного турнира в Дубае Анна Калинская поднялась с 40-й на 24-ю строчку в мировом рейтинге, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Калинская преодолела квалификацию турнира в Дубае и дошла до финала, по пути переиграв третью ракетку мира Кори Гауфф из США и лидера рейтинга польку Игу Свентек. В финале Калинская уступила итальянке Джасмин Паолини.

Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на 12-ю строчку, Екатерина Александрова — на 16-ю.