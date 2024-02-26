Обыгравшая в Дубае Гауфф и Свентек россиянка вошла в топ-25 рейтинга WTA
Российская финалистка крупного турнира в Дубае Анна Калинская поднялась с 40-й на 24-ю строчку в мировом рейтинге, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
На прошлой неделе Калинская преодолела квалификацию турнира в Дубае и дошла до финала, по пути переиграв третью ракетку мира Кори Гауфф из США и лидера рейтинга польку Игу Свентек. В финале Калинская уступила итальянке Джасмин Паолини.
Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на 12-ю строчку, Екатерина Александрова — на 16-ю.
Россиянки в топ-100 рейтинга WTA от 26 февраля:
12 (13). Дарья Касаткина — 3063 очка;
15 (15). Людмила Самсонова — 2605;
16 (17). Екатерина Александрова — 2475;
19 (19). Вероника Кудерметова — 2305;
24 (40). Анна Калинская — 2002;
25 (24). Анастасия Павлюченкова — 1874;
31 (35). Анастасия Потапова — 1586;
37 (38). Мирра Андреева — 1418;
51 (52). Анна Блинкова — 1192;
63 (62). Элина Аванесян — 1061;
73 (73). Диана Шнайдер — 963;
94 (98). Камилла Рахимова — 778;
96 (99). Эрика Андреева — 766.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты