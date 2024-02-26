 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Обыгравшая в Дубае Гауфф и Свентек россиянка вошла в топ-25 рейтинга WTA

Обыгравшая в Дубае Гауфф и Свентек россиянка Калинская стала 24-й ракеткой мира
Анна Калинская, начавшая турнир в Дубае с квалификации и впервые дошедшая до финала, поднялась сразу на 16 мест в рейтинге, опередив Анастасию Павлюченкову
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская финалистка крупного турнира в Дубае Анна Калинская поднялась с 40-й на 24-ю строчку в мировом рейтинге, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Калинская преодолела квалификацию турнира в Дубае и дошла до финала, по пути переиграв третью ракетку мира Кори Гауфф из США и лидера рейтинга польку Игу Свентек. В финале Калинская уступила итальянке Джасмин Паолини.

Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на 12-ю строчку, Екатерина Александрова — на 16-ю.

Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае
Спорт
Анна Калинская

Россиянки в топ-100 рейтинга WTA от 26 февраля:

12 (13). Дарья Касаткина — 3063 очка;

15 (15). Людмила Самсонова — 2605;

16 (17). Екатерина Александрова — 2475;

19 (19). Вероника Кудерметова — 2305;

24 (40). Анна Калинская — 2002;

25 (24). Анастасия Павлюченкова — 1874;

31 (35). Анастасия Потапова — 1586;

37 (38). Мирра Андреева — 1418;

51 (52). Анна Блинкова — 1192;

63 (62). Элина Аванесян — 1061;

73 (73). Диана Шнайдер — 963;

94 (98). Камилла Рахимова — 778;

96 (99). Эрика Андреева — 766.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
Хачанов оценил свой титул на турнире ATP в Дохе
Спорт
Россиянка упустила победу в первом в карьере финале турнира WTA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты Финансы, 14:13
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29