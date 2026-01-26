«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park
«Спартак», в понедельник объявивший о переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, опубликовал в телеграм-канале посвященный трансферу видеоролик в стиле мультсериала South Park («Южный Парк»).
В ролике под названием «Добро пожаловать в Саусь Парк» футболист забивает гол «Спартаку» и потом становится игроком команды. Это вызывает негативную реакцию персонажей в атрибутике других клубов, в том числе ЦСКА и «Локомотива», один из которых говорит: «О нет, они подписали Сауся!» (по аналогии с постоянной шуткой в сериале про «убили Кенни»).
У 22-летнего Сауся в этом сезоне один гол — в матче второго тура со «Спартаком» (3:0).
В московском клубе полузащитника назвали «одним из открытий первой части чемпионата». Саусь подписал контракт до лета 2030 года.
«Спартак» в январе возглавил Хуан Карлос Карседо, который уже работал в клубе в 2012 году штабе Унаи Эмери.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта