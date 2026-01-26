 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park

«Спартак» представил Сауся видеороликом в стиле South Park
В видеоролике «Спартак» напомнил, что Владислав Саусь забил «красно-белым» в начале сезона, а также пошутил про реакцию ЦСКА и «Локомотива»
Владислав Саусь
Владислав Саусь (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

«Спартак», в понедельник объявивший о переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, опубликовал в телеграм-канале посвященный трансферу видеоролик в стиле мультсериала South Park («Южный Парк»).

В ролике под названием «Добро пожаловать в Саусь Парк» футболист забивает гол «Спартаку» и потом становится игроком команды. Это вызывает негативную реакцию персонажей в атрибутике других клубов, в том числе ЦСКА и «Локомотива», один из которых говорит: «О нет, они подписали Сауся!» (по аналогии с постоянной шуткой в сериале про «убили Кенни»).

«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота
Спорт
Владислав Саусь

У 22-летнего Сауся в этом сезоне один гол — в матче второго тура со «Спартаком» (3:0). 

В московском клубе полузащитника назвали «одним из открытий первой части чемпионата». Саусь подписал контракт до лета 2030 года.

«Спартак» в январе возглавил Хуан Карлос Карседо, который уже работал в клубе в 2012 году штабе Унаи Эмери.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва
«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ
Спорт
Агент подтвердил переговоры «Спартака» о трансфере хавбека «Балтики»
Спорт
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды
Спорт
