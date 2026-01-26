«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park

В видеоролике «Спартак» напомнил, что Владислав Саусь забил «красно-белым» в начале сезона, а также пошутил про реакцию ЦСКА и «Локомотива»

Владислав Саусь (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

«Спартак», в понедельник объявивший о переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, опубликовал в телеграм-канале посвященный трансферу видеоролик в стиле мультсериала South Park («Южный Парк»).

В ролике под названием «Добро пожаловать в Саусь Парк» футболист забивает гол «Спартаку» и потом становится игроком команды. Это вызывает негативную реакцию персонажей в атрибутике других клубов, в том числе ЦСКА и «Локомотива», один из которых говорит: «О нет, они подписали Сауся!» (по аналогии с постоянной шуткой в сериале про «убили Кенни»).

У 22-летнего Сауся в этом сезоне один гол — в матче второго тура со «Спартаком» (3:0).

В московском клубе полузащитника назвали «одним из открытий первой части чемпионата». Саусь подписал контракт до лета 2030 года.

«Спартак» в январе возглавил Хуан Карлос Карседо, который уже работал в клубе в 2012 году штабе Унаи Эмери.