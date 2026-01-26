«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота
Полузащитник Владислав Саусь перешел из калининградской «Балтики» в «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Контракт 22-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2030 года.
В этом сезоне у Сауся один гол и две результативные передачи в 19 матчах. Свой единственный мяч полузащитник забил в июле в ворота «Спартака», открыв счет в матче второго тура РПЛ (3:0).
Саусь с 2021 года играл в системе «Зенита» — за молодежку и вторую команду, в 2024-м был в аренде в ярославском «Шиннике», а потом перешел в «Балтику».
С калининградцами Саусь выиграл Первую лигу в прошлом сезоне.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта