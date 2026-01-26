«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота

Владислав Саусь подписал контракт до 2030 года. Свой единственный гол в этом сезоне он забил «Спартаку» в июле

Владислав Саусь (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Полузащитник Владислав Саусь перешел из калининградской «Балтики» в «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Контракт 22-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2030 года.

В этом сезоне у Сауся один гол и две результативные передачи в 19 матчах. Свой единственный мяч полузащитник забил в июле в ворота «Спартака», открыв счет в матче второго тура РПЛ (3:0).

Саусь с 2021 года играл в системе «Зенита» — за молодежку и вторую команду, в 2024-м был в аренде в ярославском «Шиннике», а потом перешел в «Балтику».

С калининградцами Саусь выиграл Первую лигу в прошлом сезоне.