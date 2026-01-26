 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» купил у «Балтики» автора победного гола в свои ворота

«Спартак» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Балтики» Сауся
Владислав Саусь подписал контракт до 2030 года. Свой единственный гол в этом сезоне он забил «Спартаку» в июле
Владислав Саусь
Владислав Саусь (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Полузащитник Владислав Саусь перешел из калининградской «Балтики» в «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Контракт 22-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2030 года.

В этом сезоне у Сауся один гол и две результативные передачи в 19 матчах. Свой единственный мяч полузащитник забил в июле в ворота «Спартака», открыв счет в матче второго тура РПЛ (3:0).

Саусь с 2021 года играл в системе «Зенита» — за молодежку и вторую команду, в 2024-м был в аренде в ярославском «Шиннике», а потом перешел в «Балтику».

С калининградцами Саусь выиграл Первую лигу в прошлом сезоне.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Балтика
