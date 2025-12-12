 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры

Сюжет
Олимпиада-2026
Спортсмены получили нейтральный статус от IBSF

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) выдала нейтральные статусы восьмерым российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте IBSF.

В список попали скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков, а также бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова.

Cпортсмены теперь могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

В октябре апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.

Российские спортсмены не смогли взять медалей в бобслее и скелетоне на Олимпиаде 2022 года. На Играх-2018 в этих двух видах спорта у России была только одна медаль — серебро скелетониста Никиты Трегубова.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бобслей скелетон Олимпиада-2026 нейтральный статус
