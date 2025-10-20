 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Трибунал IBSF признал незаконным отстранение россиян от соревнований

Дегтярев: апелляционный суд IBSF признал запрет на участие россиян незаконным
Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что решение по допуску российских бобслеистов станет прецедентом для всех международных федераций, которые не допускают россиян до участия в соревнованиях
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Решение было принято 19 октября.

«Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года», — написал Дегтярев.

Дегтярев отметил, что Министерство спорта и ОКР во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают «последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов» российских спортсменов.

Дегтярев выразил надежду на то, что решение по допуску российских бобслеистов станет прецедентом для всех международных федераций, которые не допускают россиян до участия в мировых турнирах.

По словам Дегтярева, была подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 октября впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов, удовлетворив апелляцию Федерации настольного тенниса России на решение Европейского союза настольного тенниса от 2022 года о недопуске к участию в Лиге чемпионов.

