Спорт⁠,
0

Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»

Рамос вместе с партнерами планирует купить «Севилью» за €450 млн
Серхио Рамос
Серхио Рамос (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Чемпион мира и двукратный победитель Евро Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанского клуба «Севилья». Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным источника, сумма сделки составляет €450 млн. На текущий момент Рамос с партнерами должен приступить к анализу финансовой отчетности клуба.

39-летний футболист является воспитанником «Севильи». На взрослом уровне он играл за команду с 2004 по 2005 год и с 2023 по 2024 год.

В составе мадридского «Реала» Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции.

Рамос — чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

В этом сезоне «Севилья» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лиги). После 21 матча на счету команду 24 очка.

