Менеджер Усмана Нурмагомедова ответил Макгрегору на критику боя c Хьюзом
Экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору, критиковавшему российского чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, вообще не стоит кого-либо обсуждать, заявил в соцсети X промоутер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Нурмагомедов в ночь на воскресенье в Дубае защитил титул чемпиона в легком весе, победив решением судей ирландца Пола Хьюза.
После боя Макгрегор написал в соцсети X, что Хьюз доминировал в этом поединке, а Нурмагомедовы «не бойцы». Также ирландец назвал Усмана «бегуном» по октагону и перепутал его имя.
Абдель-Азиз в ответ назвал Макгрегора «пьяным наркоманом» и заявил, что настоящим ирландцам за него стыдно.
Усман, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал в ММА 19 побед, еще один выигранный бой был признан несостоявшимся (в 2023-м, когда россиянина отстранили за нарушение антидопинговых правил после победы над Брентом Примусом).
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