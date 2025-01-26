Менеджер Усмана Нурмагомедова ответил Макгрегору на критику боя c Хьюзом

Макгрегор заявил, что его соотечественник Хьюз доминировал в бою с Усманом Нурмагомедовым, а также что Нурмагомедовы «не бойцы». Али Абдель-Азиз в ответ назвал Макрегора наркозависимым и сказал, что за него стыдно другим ирландцам

Усман Нурмагомедов (Фото: Jose Prestes / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору, критиковавшему российского чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, вообще не стоит кого-либо обсуждать, заявил в соцсети X промоутер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов в ночь на воскресенье в Дубае защитил титул чемпиона в легком весе, победив решением судей ирландца Пола Хьюза.

После боя Макгрегор написал в соцсети X, что Хьюз доминировал в этом поединке, а Нурмагомедовы «не бойцы». Также ирландец назвал Усмана «бегуном» по октагону и перепутал его имя.

Абдель-Азиз в ответ назвал Макгрегора «пьяным наркоманом» и заявил, что настоящим ирландцам за него стыдно.

Усман, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал в ММА 19 побед, еще один выигранный бой был признан несостоявшимся (в 2023-м, когда россиянина отстранили за нарушение антидопинговых правил после победы над Брентом Примусом).