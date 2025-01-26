 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пропустивший почти весь тренировочный сбор Бителло вернулся в «Динамо»

Бителло вернулся в «Динамо» в предпоследний день сборов в Катаре
Сбор «Динамо» в Катаре закончится 27 января. Бителло после отпуска остался в Бразилии, где, как писало Globo, пытался договориться о переходе в «Ботафого». Бразилец является лидером сезона по голевым передачам в РПЛ
Бителло
Бителло (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Бразильский полузащитник Бителло прибыл в расположение «Динамо» на сборах в Катаре и приступил к тренировкам, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Игроки «Динамо» вышли из отпуска еще 13 января. Globo писало, что Бителло остался в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 23 января издание сообщило о предостерегающем письме «Динамо» бразильским командам, в котором клуб назвал переговоры с игроком о трансфере несанкционированными.

Агент Бителло Майкель Портела заявил Sport24, что на следующей неделе собирается встретиться с руководством «Динамо».

«Динамо» прописало в контракте Бителло право взыскать с него до $25 млн
Спорт
Бителло

Бителло еще в декабре, комментируя возможность возвращения на родину, говорил, что у него «все мысли о «Динамо».

Контракт бразильца, который является лучшим ассистентом РПЛ в этом сезоне (девять передач в 15 матчах), с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в таблице, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

Сбор «Динамо» в Дохе завершится 27 января.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва Бителло
Материалы по теме
Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболу
Спорт
Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про Бителло
Спорт
Нападающий «Динамо» Грулев перешел в «Пари НН»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Bloomberg усомнился в «золотом веке» Европы благодаря перевооружениюЭкономика, 14:22
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:05
Медведев заявил о попытке Трампа запутать мир в первую неделю у властиПолитика, 13:55
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
Пропустивший почти весь тренировочный сбор Бителло вернулся в «Динамо»Спорт, 13:36
Лукашенко раскрыл, куда поедет в первую очередь после выборовПолитика, 13:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Израиль отправит посла на парад Победы в МосквеПолитика, 13:31
Лукашенко назвал Зеленского «плохим шоуменом» после слов об ударе по НПЗПолитика, 13:26
Лукашенко заявил, что ему фиолетово на непризнание выборов со стороны ЕСПолитика, 13:04
Биатлонист Усов выиграл масс-старт на Кубке России после ошибок БабиковаСпорт, 13:03
Лукашенко допустил развязку конфликта России и Украины в этом годуПолитика, 12:55
Bild узнала об идее кандидата в канцлеры ФРГ ввести ЧС из-за мигрантовПолитика, 12:46
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45