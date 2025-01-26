Бителло вернулся в «Динамо» в предпоследний день сборов в Катаре

Пропустивший почти весь тренировочный сбор Бителло вернулся в «Динамо»

Сбор «Динамо» в Катаре закончится 27 января. Бителло после отпуска остался в Бразилии, где, как писало Globo, пытался договориться о переходе в «Ботафого». Бразилец является лидером сезона по голевым передачам в РПЛ

Бителло (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Бразильский полузащитник Бителло прибыл в расположение «Динамо» на сборах в Катаре и приступил к тренировкам, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Игроки «Динамо» вышли из отпуска еще 13 января. Globo писало, что Бителло остался в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 23 января издание сообщило о предостерегающем письме «Динамо» бразильским командам, в котором клуб назвал переговоры с игроком о трансфере несанкционированными.

Агент Бителло Майкель Портела заявил Sport24, что на следующей неделе собирается встретиться с руководством «Динамо».

Бителло еще в декабре, комментируя возможность возвращения на родину, говорил, что у него «все мысли о «Динамо».

Контракт бразильца, который является лучшим ассистентом РПЛ в этом сезоне (девять передач в 15 матчах), с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в таблице, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

Сбор «Динамо» в Дохе завершится 27 января.