Пропустивший почти весь тренировочный сбор Бителло вернулся в «Динамо»
Бразильский полузащитник Бителло прибыл в расположение «Динамо» на сборах в Катаре и приступил к тренировкам, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Игроки «Динамо» вышли из отпуска еще 13 января. Globo писало, что Бителло остался в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 23 января издание сообщило о предостерегающем письме «Динамо» бразильским командам, в котором клуб назвал переговоры с игроком о трансфере несанкционированными.
Агент Бителло Майкель Портела заявил Sport24, что на следующей неделе собирается встретиться с руководством «Динамо».
Бителло еще в декабре, комментируя возможность возвращения на родину, говорил, что у него «все мысли о «Динамо».
Контракт бразильца, который является лучшим ассистентом РПЛ в этом сезоне (девять передач в 15 матчах), с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в таблице, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».
Сбор «Динамо» в Дохе завершится 27 января.
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