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«Динамо» прописало в контракте Бителло право взыскать с него до $25 млн

По информации Globo, Бителло остался в Бразилии для переговоров с «Ботафого», чем «вызвал недовольство российского клуба». В «Динамо» полузащитник играет с 2023 года, его контракт рассчитан на пять лет
Бителло
Бителло (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Московский футбольный клуб «Динамо» может взыскать с бразильского полузащитника Бителло до $25 млн, если он попытается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Globo. Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, подтвердил эти данные.

Футболисты «Динамо» 13 января вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в Москве. По информации Globo, Бителло не вернулся в Москву и остался в Бразилии для переговоров с «Ботафого», чем «вызвал недовольство российского клуба».

В пресс-службе «Динамо» пока отказались от официального комментария «РБК Спорт», попросив немного подождать.

25-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2023 года, туда он перешел из бразильского «Гремио». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги Бителло сыграл 15 матчей, забив один гол и отдав девять голевых передач, что делает его лучшим ассистентом турнира.

Подобные штрафные санкции часто прописываются в контрактах с игроками, чтобы защитить клубы от возможного ухода футболистов без компенсации. Например, похожая история была с Квинси Промесом. В марте «РБК Спорт» писал, что в случае досрочного расторжения контракта со «Спартаком» по своей инициативе игрок должен будет выплатить клубу более €20 млн. Тогда источники уточняли, что это сумма цены, которую заплатил за него «Спартак», и ежегодной зарплаты по контракту. По данным источников «РБК Спорт», знакомых с контрактом игрока, клуб заплатил за Промеса около €9 млн, а его зарплата составляет €3,5 млн плюс до €750 тыс. бонусами ежегодно.

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