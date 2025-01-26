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Российского хоккеиста признали лучшим игроком дня в НХЛ за победный дубль

Форварда «Калгари» Кузьменко признали лучшим игроком дня в НХЛ за победный дубль
Андрей Кузьменко помог «Калгари» обыграть «Миннесоту» со счетом 5:4. Второй звездой дня признали Куинна Хьюза из «Ванкувера» за два гола в ворота «Вашингтона», третьей звездой стал отыгравший на ноль вратарь «Далласа» Кейси Десмит
Андрей Кузьменко (слева)
Андрей Кузьменко (слева) (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко, набравший три очка (две шайбы и передача) в победном матче с «Миннесота Уайлд» был назвал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Калгари» победил «Миннесоту» со счетом 5:4. Кузьменко забросил первую и пятую шайбы своей команды.

Всего на счету россиянина четыре гола и десять передач в 35 матчах сезона.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал 198-ю передачу в НХЛ и разделил 10-е место в истории клуба по этому показателю со шведским защитником Юнасом Бродиным, который играет за команду с 2012 года.

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Вторым в списке лучших игроков дня стал защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, на счету которого два гола в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Третьей звездой признали вратаря «Даллас Старз» Кейси Десмита, который отразил все 33 броска в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:0).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Андрей Кузьменко Калгари Флэймз Миннесота Уайлд Кирилл Капризов
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