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В НХЛ произошел самый громкий обмен сезона

В НХЛ произошел самый громкий обмен сезона, Рантанен перешел в «Каролину»
«Колорадо» обменял обладателя Кубка Стэнли Микко Рантанена в «Каролину», получив Мартина Нечаса и Джека Друри. В трехстороннем обмене также поучаствовал «Чикаго», отдав «Харрикейнз» Тэйлора Холла
Микко Рантанен
Микко Рантанен (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» обменял в «Каролина Харрикейнз» финского форварда Микко Рантанена. Об этом сообщается на сайте команды.

В трехстороннем обмене также поучаствовал «Чикаго Блэкхокс».

«Колорадо» получил форвардов Мартина Нечаса и Джека Друри, а также право выбора во втором раунде драфта 2025 года и в четвертом раунде 2026-го. Состав «Каролины» также пополнил нападающий Тэйлор Холл из «Чикаго», еще она получила права на 21-летнего шведа Нильса Юнторпа. «Блэкхокс» досталось право выбора в третьем раунде драфта 2025-го, также клуб удержит у себя под потолком 50% зарплаты Рантанена.

Финский форвард является обладателем Кубка Стэнли 2022 года и одним из лучших бомбардиров «Колорадо». В нынешнем сезоне 28-летний Рантанен провел 49 матчей и набрал 64 (25+39) очка. Его действующий контракт с зарплатой $9,25 млн в год завершается в конце сезона.

26-летний Нечас проводит лучший сезон в своей карьере. В 49 играх у чеха 55 (16+39) очков. На счету 24-летнего Друри 12 (3+6) очков в 39 играх. Контракты обоих форвардов действуют до конца сезона 2025/26 ($6,5 млн и $1,725 млн соответственно). 33-летний Холл ($6 млн), обладатель «Харт Трофи» 2018 года (MVP регулярного чемпионата НХЛ), провел 46 игр и набрал 24 (9+15) очка.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Каролина Харрикейнз Чикаго Блэкхокс
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