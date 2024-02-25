Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
На совместном турнире Bellator и PFL в Эр-Рияде Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу.
Немков победил соперника уже во втором раунде, применив удушающий прием.
Всего в активе 31-летнего Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 20 боев в ММА, в которых он одержал 17 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.
В августе прошлого года Немков отказался от чемпионского титула Bellator ради перехода в тяжелую весовую категорию.
На счету 34-летнего Каппелоццы 15 побед и семь поражений, один поединок был признан несостоявшимся.
В главных боях на турнире в Эр-Рияде сразятся чемпионы Bellator и PFL — американцы Джонни Эблин и Импа Касанганай (средний вес) и американец Райан Бейдер и бразилец Ренан Феррейра (тяжелый вес)
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