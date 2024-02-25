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Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе

Экс-чемпион Bellator Вадим Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
Россиянин на совместном турнире промоушенов Bellator и PFL победил бразильца Бруно Каппелоццу. Прошлым летом Вадим Немков отказался от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе ради перехода в новый вес
Вадим Немков
Вадим Немков (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.

На совместном турнире Bellator и PFL в Эр-Рияде Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу.

Немков победил соперника уже во втором раунде, применив удушающий прием.

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Всего в активе 31-летнего Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 20 боев в ММА, в которых он одержал 17 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

В августе прошлого года Немков отказался от чемпионского титула Bellator ради перехода в тяжелую весовую категорию.

На счету 34-летнего Каппелоццы 15 побед и семь поражений, один поединок был признан несостоявшимся.

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В главных боях на турнире в Эр-Рияде сразятся чемпионы Bellator и PFL — американцы Джонни Эблин и Импа Касанганай (средний вес) и американец Райан Бейдер и бразилец Ренан Феррейра (тяжелый вес)

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Теги
смешанные единоборства (ММА) Bellator PFL Вадим Немков
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